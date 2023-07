Exoprimal a un nouveau mode de jeu coopératif

Le contenu d’Exoprimal était plutôt léger à sa sortie. Capcom avait confirmé le déploiement de nouveaux modes de jeu après le lancement. Le premier débarque donc.

Nommé Gant Sauvage, ce nouveau mode – gratuit – s’ajoute au mode d’origine Survie Jurassique. Pour pouvoir y jouer il va vous falloir terminer la campagne qui requiert de terminer plusieurs fois des parties en mode Survie Jurassique tout simplement.

Le mode Gant Sauvage sera un pur PvE. Pas d’adversaires humains en vue donc. Il a été conçu pour proposer des défis plus difficiles avec une rotation des règles et des scénarios. Ce mode est adapté pour celles et ceux qui auront boostés leurs exosquelettes et auront déjà une bonne expérience d’Exoprimal. Les missions que proposeront ce mode se dérouleront toutes les semaines du vendredi 5h heure française jusqu’au mardi 4h59 heure française. Elles fonctionnent sous la forme d’un time attack et faisant face à des hordes de dinosaures. A vous et à votre équipe d’être le plus efficace possible pour obtenir le meilleur classement.

Capcom prépare également le lancement de la saison 1 d’Exoprimal le 16 août prochain. avec de nouvelles variantes d’exosquelettes. La saison 2 commencera à la mi-octobre avec une nouvelle carte, de nouveaux types de missions, d’outils et de modules ainsi que le crossover avec Street Fighter 6. Enfin, la saison 3 prévue pour début 2024 ajoutera les variantes Beta des exosquelettes et un nouveau boss.

Exoprimal est disponible sur PS5, XSX/S, PS4/Pro, Xbox One/X et PC.