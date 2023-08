Rockstar Games confirme la sortie de Red Dead Redemption sur Switch et PS4

On s’y attendait un peu étant donné les rumeurs. Red Dead Redemption ne va donc pas rester mort puisqu’il revient dans quelques jours.

Rockstar Games a annoncé la sortie sur PS4/Pro et Switch de Red Dead Redemption premier du nom à partir du 17 août prochain. Cette version sera également jouable sur PS5 via la rétrocompatibilité.

Ce Red Dead Redemption comprendra également le DLC Undead Nightmare et bénéficiera de quelques ajouts tels que la gestion de trophées sur PlayStation et l’intégration d’autres langues comme les versions chinoises simplifiée et traditionnelle, le coréen, le brésilien, le russe et l’espagnol amérique latine. Il ne s’agit donc pas d’un remake ou même d’un remaster ce qui est dommage. Cette version était déjà disponible sur les XSX/S et Xbox One/X.

Pour rappel, Red Dead Redemption était sorti en 2010 sur PS3 et Xbox 360. Il était jouable sur PS4/Pro via PlayStation Now mais a disparu du service l’an dernier. Si vous êtes possesseurs d’un PS4/Pro ou d’une PS5, ça sera donc l’occasion de vous (re)lancer dans cette aventure.

Red Dead Remdeption sortira sur PS4/Pro et Switch le 17 août 2023.