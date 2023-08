Découvrez le prologue du RPG Sea of Stars jusqu’en 4K

Les québécois de Sabotage Studio à qui l’on doit The Messenger reviennent avec un nouveau titre au look rétro qui ravira les fans de JRPG old school.

Si vous aimiez les JRPG de l’époque SNES ou Mega Drive, ce Sea of Stars vous a certainement titillé la rétine. Reprenant le côté pixel art de l »époque et même le gameplay, Sea of Stars raconte l’histoire de deux enfants du Solstice dont les pouvoirs combinés vont leur permettre de combattre le Mal.

Avec des combats au tour par tour, un peu d’exploration ainsi que divers puzzles à résoudre pour progresser, Sea of Stars est plaisant et touche la fibre nostalgique des anciens. Il pourrait aussi intéresser les curieux.

La vidéo a été capturé sur la version PS5. Vu le type de réalisation, celle-ci n’apporte pas grand chose de plus par rapport à la plus petite version à savoir la version Switch mis à part une résolution supérieure. Elle vous montre en gros le prologue du jeu narrant les origines de notre duo.

Sea of Stars est disponible sur PS5, XSX/S, PS4/Pro, Xbox One/X, Switch et PC.