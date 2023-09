PlayStation Plus – Les jeux gratuits d’octobre 2023

Sony annonce les jeux qui seront proposés gratuitement à tous ses abonnés PlayStation Plus pour ce moi d’octobre 2023.

Que vous soyez PlayStation Plus Essential, Extra ou Premium, vous avez droit à des jeux gratuits tous les mois. Pour le mois à venir, Sony va proposer ainsi :

The Callisto Protocol (PS5, PS4/Pro) – le survival horror par d’anciens créateurs de la série Dead Space

(PS5, PS4/Pro) – le survival horror par d’anciens créateurs de la série Dead Space Farming Simulator 22 (PS5, PS4/Pro) – la simulation agricole

(PS5, PS4/Pro) – la simulation agricole Weird West (PS5, PS4/Pro) – un action/RPG par d’anciens créateurs de Prey et Dishonored

Les trois jeux seront disponibles au téléchargement à partir du 3 octobre prochain jusqu’au 6 novembre. Cela signifie qu’il ne vous reste plus que quelques jours pour récupérer les jeux de ce mois de septembre à savoir Saints Row, Black Desert Traveler Edition et Generation Zero.