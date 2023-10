Sony confirme deux nouveaux modèles de la PlayStation 5

Les rumeurs l’évoquaient depuis des mois. Sony dévoile enfin les nouveaux modèles de PS5 relookés et ayant subi un régime amincissant assez drastique.

Sony s’est enfin décidé à annoncer les nouveaux modèles de PS5 qui vont remplacer les mastodontes disponibles jusqu’à présent depuis le lancement fin 2020. Comme au lancement, nous aurons droit à un modèle avec lecteur Blu-Ray amovible et un modèle digital sans lecteur Blu-Ray.

Ces nouveaux modèles voient surtout leur taille revue nettement à la baisse. Ainsi, le volume est réduit de plus de 30% par rapport aux modèles précédents. De même, les deux modèles avec et sans lecteur voient leur poids baisser assez drastiquement avec un poids respectivement de 3,2 kg et 2,6 kg à comparer aux 4,5 kg et 3,9 kg des consoles de lancement. Moins hautes, les nouvelles PS5 font 358 mm de hauteur contre 390 mm auparavant. Elles sont toutefois pas vraiment plus fines ni moins profondes.

L’originalité de ces modèles repose sur le lecteur Blu-Ray amovible. Ainsi, vous pouvez très bien acheter la version digitale de la console et ensuite lui adjoindre le lecteur Blu-Ray que Sony va proposer à l’achat pour 120€ environ. Par ailleurs, pour ces nouveaux modèles, Sony a décidé d’y placer d’origine un SSD interne de 1 To contre les 825 Go des PS5 à leur lancement. C’est toujours cela de gagné.

Si le support horizontal est fourni, il faudra s’acquitter de 30€ environ pour avoir un support vertical.

Les prix restent par contre inchangés à savoir 550€ pour la version Blu-Ray et 450€ pour la version digitale, toutes deux avec un DualSense inclus. Côté caractéristiques, là encore rien ne change. Ne vous attendez donc pas au moindre gain de performance. Il ne s’agit donc pas des fameuses PS5 Pro évoquées par les rumeurs et qui seraient prévues pour 2024.

Ces nouveaux modèles vont être disponibles à partir du mois de novembre aux US et sortir au fil des semaines sur de nombreux territoires dont la France. Les anciens modèles vont rester sur le marché jusqu’à épuisement des stocks.