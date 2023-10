Une nouvelle vidéo de gameplay pour Goldorak Le Festin des Loups

Un brin de nostalgie m’envahit à l’évocation de Goldorak qui aura marqué plusieurs générations. Cela fait bien des années qu’on n’avait pas eu droit à une adaptation vidéoludique. Microids va y remédier.

Annoncé depuis un moment, Goldorak Le Festin des Loups se montre avec une nouvelle vidéo de gameplay. Cela de se faire une meilleure idée de ce que le jeu va offrir avec différents modes de jeu mais aussi quelques uns des Golgoths qu’il faudra affronter. Outre l’aspect beat’em all à bord de Goldorak en vue à la troisième personne, on aura droit à des séquences de shoot’em up 3D à bord du Spazer. Même l’OVT d’Alcor sera de la partie dans des séquences de shoot’em up à scrolling vertical. Les fans apprécieront certainement la présence des thèmes originels de la série réorchestrée pour le jeu.

Pour rappel, Microids a prévu deux éditions spéciales en plus de la version standard. Vous pouvez retrouver les informations des éditions deluxe et collector sur la précédente news postée.

Il ne reste plus qu’un petit mois à patienter pour découvrir un titre qui vient combler un vide. Espérons que le jeu final sera à la hauteur.

Goldorak Le Festin des Loups est prévu sur PS5, XSX/S, PS4/Pro, Xbox One/X et PC pour le 14 novembre 2023. Les possesseurs de Nintendo Switch devront patienter jusqu’en 2024.