Admirez la vidéo de lancement de Lords of the Fallen

Il ne reste plus que deux petits jours à patienter si vous aimez les souls-like et avez envie de découvrir ce qui s’annonce comme l’un des plus impressionnants du genre avec Lords of the Fallen.

Prévu pour ce vendredi 13 octobre 2023, le remake de Lords of the Fallen s’annonce grandiose pour quiconque possède une console nouvelle génération ou un PC plutôt musclé. Développé avec l’Unreal Engine 5, ce remake est particulièrement spectaculaire et donne bien envie d’aller découvrir Mournstead et ses deux mondes parallèles interconnectés. Votre objectif sera d’empêcher le retour du dieu démon Adyr dans un action/RPG souls-like où il faudra combattre bien des créatures et nombre de boss plus imposants les uns que les autres.

Vous pouvez apprécier la chose avec la dernière bande-annonce avant sa sortie dans deux jours.

Lords of the Fallen est prévu sur PS5, XSX/S et PC pour le 13 octobre 2023.