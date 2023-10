Pour une meilleure gestion de parcs d’attraction, Park Beyond a une mise à jour gratuite

Disponible depuis le début de l’été, le jeu de gestion de parc d’attractions se voit doter d’une grosse mise à jour tenant compte des retours de la communauté.

Les joueurs ont de plus en plus d’impact sur le développement et l’évolution des jeux pendant le développement et après la sortie du jeu. C’est ainsi aussi le cas pour Park Beyond de Limbic Entertainment que Bandai Namco a édité et lancé en juin dernier.

Avec la mise à jour 2.0, les développeurs ont intégré diverses nouveautés et diverses améliorations suite aux retours de la communauté. Celle-ci va ainsi améliorer les performances, le comportement de la caméra, la création de montagnes russes, le placement des éléments et diverses autres optimisations pour rendre le jeu plus agréable.

Par ailleurs, cette mise à jour ajoute également la possibilité de partager des parcs et des éléments préfabriqués optimisée par mod.io. Vous pourrez donc partager toutes vos créations avec la communauté via le menu Contenu de la Communauté.

Enfin, parallèlement à cette mise à jour sort le premier monde thématique de Park Beyond nommé Beyond eXtreme qui ajoute une touche sport extrême années 90. Ce DLC propose également deux nouvelles missions, des artistes déjantés, de nouveaux manèges, de nouveaux éléments de décor, etc. Ce DLC fait partie du Pass Annuel et est disponible à l’achat.

La mise à jour est d’ores et déjà disponible sur PC. Les joueurs sur PS5 et XSX/S devront attendre un peu plus puisque la mise à jour sortira le 18 octobre prochain.

Park Beyond est disponible sur PS5, XSX/S et PC.