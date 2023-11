Découvrez les premiers niveaux d’Astérix & Obélix Baffez-les tous! 2 jusqu’en 4K

Après un premier volet plutôt qui a certainement ravi un nombre de fan pour son respect visuel de la saga, Microids et Mr Nutz Studio reviennent avec une suite similaire.

Avec ce nouvel Astérix & Obélix Baffez-les-tous! 2, les fans vont pouvoir incarner de nouveau le célèbre duo de gaulois dans une nouvelle aventure pleine de mandales à balancer non seulement aux romains mais aussi à des bandits. Une fois encore, ce beat’em all sera jouable en solo ou à deux en coopération et se déroule comme de grands classiques du genre comme Double Dragon, Final Fight et autres Streets of Rage. Chaque héros aura sa petite panoplie de coups pour se défaire des ennemis dans une évolution à scrolling secteur après secteur. Bref, si vous avez joué au premier volet, vous ne serez pas dépaysé tant le jeu en conserve quasiment l’intégralité des ingrédients et ne semble pas trop évoluer malheureusement.

Heureusement il reste le plaisir d’apprécier la fidélité visuelle du jeu à la saga d’Uderzo et Goscinny avec des graphismes dignes de la BD ou d’un film d’animation moderne et un gameplay correct même si, comme c’était déjà un peu le cas sur le premier volet, les « hit box » (aka zone de collision) sont parfois un peu trop pointilleux.

La vidéo ci-dessous a été capturé sur la version PS5 avec la console réglée en 4K. C’est propre et soigné. J’y ai décelé un petit bug où les personnages semblent un peu translucides. Sans doute une petite erreur de priorité des plans. Espérons que ce petit bug sera corrigé via patch très bientôt pour l’avoir signalé à l’éditeur.

Astérix & Obélix Baffez-les-tous! 2 est disponible dès à présent sur PS5, XSX/S, PS4/Pro, Xbox One/X, Switch et PC en version numérique. Si vous préférez les versions physiques, il va falloir attendre le 30 novembre prochain.