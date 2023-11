Blackmagic Design se met au plein format avec sa Blackmagic Cinema Camera 6K

BLOC INFO Constructeur Blackmagic Design Type Caméra vidéo cinéma

Même si Blackmagic Design semble s’être un peu éloigné des créateurs de contenu typé streamer, youtuber ces derniers temps, ils continuent à travailler sur leurs caméras sur une base reconnue.

Il y a plus de 3 ans, je vous avais proposé le test de la Blackmagic Pocket Cinema Camera 4K offrant des capacités étonnantes pour un prix imbattable. Destinée surtout à des tournages en fixe, elle permettait un rendu cinématographique avec une grande flexibilité et une interface, la meilleure qui existe à mon humble avis. Cette même interface se retrouve d’ailleurs dans l’application Blackmagic Camera récemment sortie sur iOS que je vous ai évoqué dans un précédent article. Après donc la Blackmagic Pocket Cinema Camera 4K, plusieurs modèles ont été lancé avec diverses améliorations dont la résolution.

Pour 2023, Blackmagic Design lance une nouvelle itération de sa Cinema Camera avec la Blackmagic Cinema Camera 6K – notez l’absence du terme pocket dans la nomenclature. Après donc la version 6K Pro puis 6K G2, Blackmagic continue sur la résolution 6K avec toutefois des changements notables. Oui, elle ressemble énormément aux précédents modèles puisqu’elle conserve le look & feel général. On a toujours droit à l’écran 5 pouces tactile inclinable mais toujours pas en mode selfie). Cet écran est non seulement HDR mais présente également une luminosité pouvant atteindre les 1500 nits ce qui devrait faciliter son usage même en extérieur. En option, vous pouvez opter pour un viseur à écran OLED couleur 1280 x 960 pixels.

Le boîtier semble être identique aux précédents modèles également avec toutefois quelques modifications. Ainsi, la Blackmagic Cinema Camera 6K repose sur une nouvelle monture pour les objectifs. Il s’agit de la monture L. Autant dire que cela implique d’avoir de nouveaux objectifs ou des adaptateurs si vous possédez des objectifs avec des montures différentes – si seulement les constructeurs se mettaient d’accord sur une monture universelle… La caméra offre une plage dynamique de 13 diaphragmes, un double ISO natif jusqu’à 25600 et l’enregistrement sur cartes CFexpress rapides. On est donc en droit de s’attendre à une belle image quelles que soient les conditions de luminosité avec un maximum de détail. Vous aurez également la possibilité de filmer au format Blackmagic RAW tout en ayant des proxys en H264 simultanément ce qui facilitera le travail de montage.

Comme son nom l’indique, la résolution maximale de vos vidéos sera de 6K et plus précisément de 6048 x 4032. Dans les faits, la Blackmagic Cinema Camera 6K permet diverses résolutions et fréquences d’image :

6048 x 4032 à 36 images/seconde

6048 x 2520 à 60 images/seconde

4096 x 2160 4K DCI à 60 images/seconde

2112 x 1184 Super 16 à 100 images/seconde

4838 x 4032 anamorphique à 24 images/seconde

1920 x 1080 à 120 images/seconde

Ces résolutions et fréquences permettent une bonne polyvalence d’autant plus importante grâce au point essentiel de la nouvelle Blackmagic Cinema Camera 6K à savoir son capteur. En effet, pour la première fois, Blackmagic va proposer une caméra avec un capteur 6K plein format. Vous pouvez ainsi utiliser toute la surface du capteur ou alors recadrer à votre guise en post-production.

La connectique est toujours aussi complète avec non seulement deux ports mini-xlr pour les microphones, d’une entrée stéréo 3,5mm et d’une prise mini-jack pour un casque audio mais aussi une sortie HDMI ainsi qu’un port USB-C qui peut servir notamment à enregistrer vos vidéos directement sur un SSD externe ainsi que pour l’alimentation. A ce sujet, l’alimentation de la caméra peut être filaire sur prise secteur ou alors via une batterie Sony NP-F570. Blackmagic Design propose en option un grip permettant une meilleure prise en main et permettant d’embarquer deux autres batteries NP-F570 supplémentaires pour encore plus d’autonomie.

La Blackmagic Cinema Camera 6K est disponible pour un prix public de 2475€ en boîtier nu. Ce n’est donc pas pour les créateurs de contenu débutants mais plus pour celles et ceux qui veulent passer au cran au-dessus. En cela, il fait concurrence à divers appareils comme les Sony Alpha 7IV, 7III ou 7C II, le Canon EOS R8 ou R6 ou encore le Panasonic Lumix S5 II.