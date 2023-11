Le premier DLC de Remnant II est disponible

Si comme moi vous avez déjà largement écumé le monde de Remnant II depuis sa sortie et en voulez plus, Gunfire Games et Gearbox Publishing lancent dès à présent le premier DLC nommé The Awakened King.

Disponible dès à présent le DLC The Awakened King va vous faire découvrir une nouvelle zone dans le monde de Losomn. Il va falloir affronter le Vrai Roi et ses acolytes depuis son réveil. Devenu fou à cause de la Racine pendant son sommeil, il voit des traîtres partout. Et comme vous pouvez vous y attendre, outre la nouvelle zone, on aura de nouveaux donjons à explorer, de nouveaux ennemis à combattre et de nouveaux équipements et secrets à découvrir. Un nouvel archétype, le ritualiste, viendra s’ajouter à la liste des archétypes disponibles. Le but est évidemment de vaincre le dit roi.

Pour accéder à la nouvelle zone, vous pouvez utiliser le Pierre-Monde et passer par le mode aventure puis The Awakened King. Vous pouvez également l’atteindre via son intégration dans le mode campagne. Toutefois, dans ce dernier cas, il pourra apparaître qu’aléatoirement intégré dans votre progression de campagne. A noter que pour ce DLC comme pour les futurs à venir, celles et ceux qui ne possèdent pas l’extension pourront découvrir son histoire s’ils jouent aux côtés de détenteurs du DLC. Par contre, tous les objets spécifiques au DLC ne seront accessibles que si vous l’avez acheté.

Le DLC The Awakened King est disponible sur PS5, XSX/S et PC pour 10€. Deux autres DLC sont prévus pour courant 2024. Vous pouvez acquérir le pack regroupant les 3 DLC dès à présent pour 25€.