La prochaine saison de Destiny 2 débute à la fin du mois

Après la Saison de la Sorcière, les gardiens vont pouvoir bientôt découvrir la nouvelle et dernière saison de l’extension Eclipse de Destiny 2.

Bungie tease avec une petite vidéo (cf. ci-dessous) l’arrivée prochaine de la Saison du Voeu qui débutera le 28 novembre prochain soit dans deux semaines exactement. La communauté a résolu la dernière énigme du Moteur d’Imbaru, une série de tests créés par Savathün dans la Saison de la Sorcière. L’énigme a révélé… attention spoiler… un oeuf caché de l’Ahamkara Riven, un dragon fantastique.

Vous imaginez donc que la prochaine Saison du Voeu va nous faire retourner dans la Cité des Rêves avec à la clé de nouvelles activités, de nouveaux équipements et armes et divers secrets et quêtes. Il s’agira de la dernière saison avant l’arrivée de la prochaine extension, La Forme Finale, toujours prévue pour le 27 février 2024 même si des rumeurs évoquent un report de son lancement non confirmé au moment où j’écris ces lignes par Bungie.

Destiny 2 Eclipse est disponible sur PS5, XSX/S, PS4/Pro, Xbox One/X et PC.