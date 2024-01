Découvrez 1h30 du début de The Last of Us Part II Remastered jusqu’en 4K

Même si certains doutaient de l’intérêt d’un remaster de second volet de The Last of Us, on ne va pas bouder notre plaisir pour apprécier une version améliorée.

Tournant nativement sur PS5, cette version bénéficie de diverses améliorations pour une plus grande immersion. On peut ainsi noter une gestion des capacités du DualSense, divers contenus typés making of avec notamment des niveaux retirés du jeu final avec des commentaires, un mini-jeu permettant de jouer à la guitare (et quelques variantes) et surtout le mode rogue-like nommé Sans Retour qui permet d’incarner divers protagonistes du jeu le but étant de progresser et survivre le plus longtemps possible.

Je vous propose ci-dessous la première heure et demi de la campagne pour que vous vous fassiez une idée de la réalisation toujours aussi somptueuse de cette suite capturée évidemment sur PS5.

The Last of Us Part II Remastered sortira sur PS5 le 19 janvier prochain. A noter que si vous avez déjà la version PS4/Pro, vous pouvez juste payer 10€ pour passer à la version remasterisée si vous avez basculé depuis sur PS5.