Nordcurrent récupère le portfolio d’un développeur légendaire, Cinemaware

Les anciens comme votre serviteur ont toujours une petite larme à l’évocation du développeur Cinemaware qui a produit de grands classiques sur Amiga. Son portfolio a traversé les années mais peu de titres ont été travaillé. Un nouvel éditeur semble vouloir s’y atteler.

L’équipe lithuanienne de Nordcurrent a dans l’idée de s’intéresser à de grands classiques de Cinemaware puisqu’ils ont racheté le catalogue de Cinemaware détenu jusqu’à récemment donc par Starbreeze Entertainment.

Via sa division édition Nordcurrent Labs, l’équipe a donc l’intention de s’attaquer à ce catalogue avec des remasters de grands classiques de Cinemaware sur PC et consoles. Nordcurrent n’a pas donné beaucoup de détails sur les titres concernés. Le seul qui a été confirmé concerne un titre qui m’est très cher à savoir Defender of the Crown, mon tout premier jeu lorsque j’ai gagné mon Amiga 2000 :p

Quand on sait la richesse du catalogue de Cinemaware, on peut espérer le retour d’autres titres tels que Wings, The King of Chicago, Lords of the Risin Sun, Rocket Ranger ou encore It Came from the Desert.

Espérons juste que les développeurs de Nordcurrent feront un bon boulot.