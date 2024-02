PlayStation Plus – Les jeux gratuits de février 2024

Nouveau mois et nouveaux jeux gratuits à se mettre sous la dent pour tous les abonnés PlayStation Plus. Cette fois-ci, on a droit à pas mal d’action.

Sony annonce les jeux gratuits que tous les abonnés PlayStation Plus pour récupérer à partir du 6 février prochain. Les jeux sont :

Foamstars (PS5, PS4/Pro) : le jeu d’action/shooter compétition typé soirée mousse de Square Enix

(PS5, PS4/Pro) : le jeu d’action/shooter compétition typé soirée mousse de Square Enix Rollerdome (PS5, PS4/Pro) : Un jeu mêlant tir et déplacement en roller

(PS5, PS4/Pro) : Un jeu mêlant tir et déplacement en roller Steelrising (PS5) : L’action/RPG se déroulant dans une révolution française parallèle où on dirige une automate.

En plus, les fans de l’hilarant Fall Guys vont pouvoir personnaliser un peu plus leur héros avec un pack d’icônes contenant :

Ratchet (Costume complet)

Clank (Costume complet)

Aloy (Costume complet)

Groovitron (Emote)

Rire de Clank (Emote)

Lombax (Motif)

Clank (Motif)

Chercheur (Motif)

Ratchet (Couleur)

Clank (Couleur)

Ratchet (Plaque nominale)

Clank (Plaque nominale)

Horizon (Plaque nominale)

Aloy (Plaque frontale)

Ratchet (Plaque frontale)

Clank (Plaque frontale)

Chercheur (Surnom)

Il ne vous reste que quelques jours pour récupérer les jeux proposés au cours du mois de janvier à savoir A Plague Tale Requiem, Evil West et Nobody Saves the World.