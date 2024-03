Sony confirme la sortie de Ghost of Tsushima sur PC pour la mi mai

La rumeur avait raison. Sony annonce l’adaptation sur PC de l’excellent jeu d’action/aventure de Sucker Punch, Ghost of Tsushima.

Nommée Ghost of Tsushima Director’s Cut, cette version PC a été confié à l’équipe de Nixxes Software spécialisé dans l’adaptation PC. Ils terminent d’ailleurs actuellement l’adaptation de Horizon Forbidden West sur PC à sortir à la fin de ce mois.

Avec ce Ghost of Tsushima Director’s Cut, les joueurs sur PC vont pouvoir découvrir un magnifique jeu d’action/aventure en monde ouvert où le joueur incarne un samurai nommé Jin Sakai tentant de contrer l’invasion mongol de l’ïle de Tsushima. Pour cela, il va devoir choisir de maintenir son honneur de samurai ou d’utiliser une approche plus furtive et sournoise et donc moins honorable. Sur PS4/Pro puis sur PS5 (reportez-vous à mon test), le jeu avait déjà fait forte impression et connu un beau succès. On attend toujours l’annonce d’une suite d’ailleurs.

Cette version PC va évidemment bénéficier de diverses améliorations grâce aux technologies disponibles. Outre un contenu similaire à la Director’s Cut sur PS5 à savoir le jeu de base, son extension Ile d’Iki et le mode coop PvE Ghost of Tsushima Legends, la version PC bénéficiera de fonctionnalités spécifiques.

Ainsi, le jeu sera compatible avec les écrans larges 21:9, 32:9 et même 48:9 en configuration à trois écrans. L’équipe a travaillé pour que le jeu bénéficie de technologies telles que le Nvidia DLSS 3 ou l’AMD FSR 3.0 pour un rendu optimisé et de la génération d’images pour un framerate non limité. De même, le jeu profitera de la technologie Intel XeSS pour celles et ceux qui tournent avec des cartes graphiques Intel. Evidemment, le jeu regorgera de réglages graphiques pour ajuster l’affichage à votre configuration ou à votre goût.

Conçu pour être joué avec un pad, vous pourrez utiliser n’importe quel pad compatible mais pour une expérience optimale, le jeu gère parfaitement le DualSense de la PS5 et reprend ses fonctionnalités dans le jeu comme le retour haptique ou les gâchettes adaptatives.

Les pré-achats sont ouvertes sur Steam et l’Epic Games Store. Si vous préachetez le jeu, vous aurez droit aux bonus in-game suivants :

Compagnon de voyage équestre en Nouvelle Partie+

Tenue de voyageur

Teintures d’armure brisée de l’atelier de Baku

Je tâcherais de vous produire une belle vidéo de cette version PC avec une configuration de guerre pour une qualité optimale à sa sortie.

Ghost of Tsushima Director’s Cut est prévu pour le 16 mai 2024 sur PC. Il est déjà disponible sur PS5.