Du nouveau arrive sur Helldivers 2 la semaine prochaine

Comme beaucoup d’entre vous, je défends la démocratie depuis un moment sur Helldivers 2 avec l’équipement que j’ai pu glaner. Les développeurs nous en préparent une nouvelle fournée pour très bientôt.

Non content de rencontrer un succès tonitruant surprenant même son développeur, Helldivers 2 va continuer à s’étoffer compte tenu de tout le potentiel de ce titre qui n’en est qu’à ses balbutiements. Depuis la sortie, l’équipe était occupée à régler les problèmes techniques et de surcharge de l’infrastructure serveur compte tenu de la popularité du jeu. Mais l’équipe a toujours eu du contenu prévu pour faire évoluer son Helldivers 2 vers de nouveaux sommets – à l’instar de ce qu’ils avaient fait sur le premier.

Si vous jouez régulièrement à Helldivers 2, vous avez remarqué que des évènements aléatoires peuvent désormais s’abattre sur nous autres combattants de la démocratie depuis peu. Non content de devoir affronter des hordes de bestioles ou de robots impitoyables, c’est donc carrément la nature et l’univers tout entier qui peut s’abattre sur les combattants. Qui a dit que la démocratie serait facile à défendre ? 😉

Pour continuer à améliorer leur jeu et surtout l’enrichir, Arrowhead Game Studios va donc proposer du nouveau contenu avec une nouvelle obligation de guerre qui va apparaître dans la section Acquisitions. Après l’obligation de guerre de base Helldivers Mobilize et la première obligation de guerre premium Steeled Veterans, les développeurs préparent donc une nouvelle obligation de guerre premium nommée Avant Garde (Cutting Edge en VO). Elle apparaîtra dans le jeu à partir du 14 mars prochain.

Outre des emotes, des cartes de joueur et divers éléments, cette nouvelle obligation va proposer de nouvelles armes, de nouvelles capes et de nouvelles armures. Je vous laisse le soin de les découvrir dans la vidéo ci-dessous. Ca a l’air bien sympa et pourrait s’avérer pratique dans certaines situations 🙂

Bref, moyennant des supercrédits que vous pouvez trouver en jouant ou moyennant l’achat de supercrédits sur le store PSN ou Steam, vous pourrez acquérir cette nouvelle obligation de guerre. On va supposer qu’il faudra 1000 supercrédits pour l’acheter comme c’était le cas pour la précédente obligation premium Steeled Veterans car Sony n’a pas précisé le tarif.

Evidemment, comme pour les autres obligations, il va falloir progresser dans l’obligation de guerre pour débloquer ses éléments grâce aux médailles que vous allez gagner en terminant les missions.

Bref, on va pouvoir s’amuser encore plus et avoir plus de variété dans les escouades 🙂

Helldivers 2 est disponible sur PS5 et PC.