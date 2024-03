Créez et gérez une ville en réalité virtuelle avec Little Cities Bigger sur PS VR2

Après Cities VR de l’équipe de Fast Travel Games, c’est au tour d’un autre city builder de se voir adapté sur le PS VR2 de Sony.

Lancé il y a près de 2 ans sur les Meta Quest, le jeu de gestion de ville Little Cities revient sur le devant de la scène avec une version PS VR2. Dans ce jeu de création de villes développé par Purple Yonder et NDreams, vous allez devoir… créer des cités et vous prendre un peu pour un dieu. Grâce à une interface et une prise en main naturelle, créer vos cités sera facile.

La version PS VR2 va profiter de tous les contenus sortis sur la version Meta Quest depuis le lancement. De plus, compte tenu des capacités de la PS5 et du PS VR2, le jeu va gagner en qualité visuelle avec un affichage 4K. Il profitera des caractéristiques propres au PS VR2 comme le suivi du regard et l’utilisation du retour haptique sur les PS VR2 Sense.

Little Cities Bigger sera disponible sur PS VR2 à partir du 12 mars 2024.