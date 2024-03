Créez votre personnage de Dragon’s Dogma 2 dès maintenant

Il ne reste plus très longtemps à patienter pour découvrir Dragon’s Dogma 2, le prochain action/RPG de Capcom. Et si vous êtes déjà décidé à y plonger, vous allez pouvoir gagner du temps.

Lors de son livestream Capcom Highlights, l’équipe a annoncé la disponibilité immédiate de l’outil de création de personnage de Dragon’s Dogma 2 sur les stores de la PS5, XSX/S et PC (Steam). Cet outil permet ainsi de créer 5 looks pour leur insurgé et leur pion principal. Toutes vos créations seront transférés sur le jeu final à la sortie si vous l’achetez. Cela vous permettra de vous lancer dans l’aventure sans attendre.

Pour rappel, Dragon’s Dogma 2 est un action/RPG à la troisième personne où vous incarnerez un personnage nommé l’insurgé. Accompagné de trois compagnons nommé des pions, vous allez devoir évoluer dans un monde où deux royaumes sont en conflit et truffés de monstres et créatures en tous genres. Outre la gestion d’équipe, votre progression dépendra de vos décisions et de vos interactions avec plus de 1000 personnages qui jalonneront votre aventure.

Dragon’s Dogma 2 est prévu pour le 22 mars 2024 sur PS5, XSX/S et PC.