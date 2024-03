Atlus prépare la sortie de Shin Megami Tensei V Vengeance pour juin prochain

Pour celles et ceux qui ne l’auraient pas déjà pratiqué ou pour celles et ceux qui veulent en avoir plus et profiter d’amélioration, Atlus prépare une nouvelle version.

Nommée Shin Megami Tensei V Vengeance, cette nouvelle version du JRPG sera proposée non seulement sur la Switch comme le titre initial mais aussi sur PS5, XSX/S, PS4/Pro, Xbox One/X et PC. Les futurs possesseurs pourront ainsi (re)découvrir l’intégralité de l’intrigue du titre initial mais aussi profiter d’un. nouveau scénario, de nouvelles zones de jeux, de nouveaux démons et de morceaux exclusifs. Le gameplay sera aussi amélioré avec un système de combat revu.

Au début du jeu, le joueur aura un choix à faire entre deux voies possibles. Vous pourrez ainsi opter pour la voie du jeu original nommée la voie de la création ou opter pour une nouvelle voie, celle de la vengeance. Ce nouveau scénario va impliquer de nouveaux personnages, un nouveau donjon et une nouvelle carte à explorer.

Les précommandes pour ce jeu ont déjà débuté pour les différentes plateformes.

Shin Megami Tensei V Vengeance est prévu sur PS5, XSX/S, PS4/Pro, Xbox One/X, Switch et PC pour le 21 juin 2024.