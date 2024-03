Découvrez plus les prémices de Dragon’s Dogma 2 jusqu’en 4K HDR

Dragon’s Dogma 2 vient de débarquer dans les bacs et les stores numériques sur PS5, XSX/S et PC. Et comme à notre habitude, on vous propose une vidéo pour le découvrir.

Action/RPG solo mais avec gestion d’équipe, Dragon’s Dogma 2 est la toute dernière méga-production de Capcom. Il vous fera incarner un héros nommé l’Insurgé qui, avec l’aide de ses compagnons nommés les pions, va devoir écumer un monde où deux royaumes s’affrontent. A vous de choisir votre vocation ainsi que les capacités spécifiques de vos pions pour gérer votre progression dans l’aventure.

La vidéo ci-dessous a été capturé sur la version PC avec notre configuration musclée – Intel Core i9-14900 et RTX 4080 Super – en 4K HDR avec les réglages à fond et le ray tracing activé. Le rendu général et les performances sont correctes. Certains ont signalé des problèmes de performance que je n’ai pas décelé lors de la capturé de cette vidéo de plus d’une heure. Je vous laisse juge d’une réalisation que j’ai trouvé correcte mais pas extraordinaire. Olivier-Brice travaille sur le test sur XSX que nous publierons prochainement donc on verra bien son retour de la version console qui tourne à 30FPS là où sur PC, le jeu atteint les 60FPS sur ma configuration.

A noter comme souvent que la vidéo a été capturé en anglais afin de permettre au public anglophone et international que nous avons sur nos chaînes Youtube d’apprécier également nos productions.

Dragon’s Dogma 2 est disponible sur PS5, XSX/S et PC dès à présent.