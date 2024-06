Microsoft tease sur le prochain Gears of War

On le savait. L’équipe de The Coalition travaille d’arrache-pied à un nouveau titre de la franchise Gears of War. Le teaser montré permet d’avoir une petite idée de ce qui attend les fans.

La vidéo ci-dessous n’est pas du gameplay mais donne une indication sur la direction artistique et technique que suit l’équipe de The Coalition sur cette superproduction. Développé avec l’Unreal Engine 5, il est fort à parier que Gears of War E-Day sera une des meilleures démonstrations des capacités du moteur d’Epic Games.

Mais à quoi aura-t-on droit exactement ? A l’instar de ce que laisse supposer le titre, l’action de cet préquelle se déroule le jour de l’Emergeance Day. Dans le canon de la saga, c’est le jour où les Locustes ont soudainement fait leur apparition des profondeurs du monde de Sera. L’intrigue va donc se dérouler quelques 14 années avant les évènements du premier volet. On y retrouvera ainsi Marcus Fenix et Dom Santiago plus jeunes. L’objectif des créateurs de cet épisode est de tenter de nous faire vivre la stupeur et la peur des humains face à de véritables monstres surgis de nulle part. La jeunesse de nos héros va également se faire sentir avec leur manque d’expérience lors des combats contre les locustes comme le montre la vidéo ci-dessous. Personne dans le monde n’était alors vraiment prêt à affronter les locustes. Même l’armement qu’on a toujours connu dans la saga n’existe pas encore. On va donc devoir se lancer au combat avec des armes plus basiques.

Nos héros sont tous deux des combattants aguerris ayant participé aux Guerres Pendulaires, le conflit humain qui a eu lieu avant l’E-Day. De ce fait, ils ne sont pas de totalement newbies mais face à une menace inconnue, ils vont devoir se serrer les coudes et apprendre vite. C’est dans ce contexte difficile que vont évoluer nos héros et qu’ils vont tisser leurs liens.

The Coalition annonce d’ores et déjà la couleur puisque ce projet Unreal Engine 5 dépasse tout ce qui a été fait avec Gears 5. Ainsi l’équipe annonce 100 fois plus de détails environnementaux que dans Gears 5. L’éclairage va utiliser le ray tracing et on aura droit à nombre d’effets de reflet et d’ombre. Même l’aspect gore va bénéficier d’une technologie d’animation de pointe. On peut donc s’attendre à un titre qui repousse les limites visuelles. A voir maintenant ce que cela donnera au fil notamment sur les XSX/S et sur les PC plus modestes.

Pour le moment, ni Microsoft ni The Coalition n’ont évoqué de date de sortie. Il faudra probablement attendre encore un à deux ans avant de pouvoir se lancer dans les origines de Marcus et Dom.