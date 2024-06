Du nouveau du côté du prince de perse chez Ubisoft

Prince of Persia est l’une des franchises les plus connus d’Ubisoft. L’éditeur va continuer à en profiter avec du nouveau.

Tout d’abord, tous les joueurs de Prince of Persia The Lost Crown, l’excellent metroidvania créé par l’équipe d’Ubisoft Montpellier, vont avoir du nouveau pour leur jeu. Avec la dernière mise à jour gratuite déjà disponible nommée Divine Trials, le jeu bénéficie de 22 nouveaux défis d’experts pour les cracks. Si vous parvenez à les remplir, vous aurez droit à de nouvelles amulettes et de nouvelles tenues. Par ailleurs, Ubisoft prépare un DLC pour la rentrée nommé Mask of Darkness.

L’autre jeu évoqué par l’éditeur est The Rogue Prince of Persia. Développé par le studio Evil Empire, ce rogue-like 2D bénéficie d’une mise à jour majeure pour sa version actuellement en accès anticipé. On y retrouve ainsi un nouvel environnement à explorer, deux nouveaux monstres à affronter et une nouvelle arme. Cette mise à jour ajoute également le Meta Progression Skill Tree qui permet aux joueurs d’utiliser des Spirit Glimmers pour débloquer des améliorations. L’équipe va continuer à peaufiner leur bébé pendant cette phase d’accès anticipé.

Le dernier titre Prince of Persia est un projet en cours de développement prévu pour 2026. Ubisoft a profité de son show pour confirmer le remake de Prince of Persia Les Sables du Temps. On va donc pouvoir (re)découvrir ce jeu mythique avec une réalisation modernisée. On a encore toutefois le temps puisqu’il faudra attendre encore de très longs mois.