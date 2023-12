Nouveau mode et améliorations avec la nouvelle mise à jour 3.2.0 d’eFootball 2024

Si EA a délaissé la licence FIFA et renommé sa saga footballistique EA Sports FC, Konami continue de son côté avec son eFootball.

Konami avait décidé bien avant EA de changer le nom de sa simulation de football en passant de Pro Evolution Soccer à eFootball. Mais Konami est allé encore plus loin dans les changements. Alors qu’EA continue sur la même stratégie commerciale d’un opus annuel, Konami a décidé de passer son eFootball en free to play sur PS5, XSX/S, PS4/Pro, Xbox One/X, PC et iOS.

La saga eFootball continue toutefois à avoir une numérotation histoire de faciliter la communication auprès des joueurs et profite de mises à jour régulières. La dernière en date, la 3.2.0, va apporter son lot de nouveautés.

Konami ajoute ainsi un nouveau mode de jeu nommé My League. Vous pourrez jouer contre l’IA une saison à la fois avec votre équipe de rêve. Puisqu’il s’agit à chaque fois d’une saison complète, vous pourrez apprécier les changements météo et découvrir de nouvelles cinématiques dont une célébration si vous parvenez à terminer premier du classement. Vous pouvez jouer à autant de saisons que vous le souhaitez et même changer de ligue pour varier les plaisirs.

Le mode Coopération bénéficie d’améliorations. Il sera désormais possible de rejoindre des inconnus pour des matchs en 3 contre 3 et interagir dans le jeu grâce à des émojis. Jusqu’au 21 décembre, ceux qui joueront à ce mode coopération pourront recevoir des récompenses dont 4 programmes d’entraînement de compétences pour améliorer vos équipes de rêve.

Konami ajoute des mini-jeux histoire de recevoir des objets ou même des joueurs pour développeur votre équipe de rêve. Plus vous réussirez les mini-jeux quotidiens dans un mois et plus vous pourrez obtenir des récompenses intéressantes. Cela va donc vous pousser à vous connecter régulièrement.

Une nouvelle compétence nommée Blitz Curler débarque avec cette mise à jour. Celle-ci permet des tirs contrôlés avec une rotation verticale en utilisant le pied dominant du joueur et plus de 50% de la jauge de puissance. A voir comment cela peut affecter les capacités de vos joueurs.

eFootball 2024 est disponible en free to play sur PS5, XSX/S, PS4/Pro, Xbox One/X, PC et iOS.