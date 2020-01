CES 2020 – Elgato annonce leur nouveau système de capture 4K60 S+

SI vous suivez Playscope et nos chaînes sur Youtube, vous savez qu’on est un peu devenu les spécialistes de la capture vidéo depuis 20 ans. On a connu tous les types de matériel et essuyé les plâtres pour tenter de produire des vidéos de qualité au fil des années. Depuis déjà un bon moment, nous proposons du 4K UHD et avons même fait des tests en 4K UHD HDR.

Le matériel de capture vidéo s’est démocratisé et les prix sont devenus bien plus accessibles. Elgato fait partie des constructeurs qui ont changé la donne et travaillé sur des produits pour les gamers PC et consoles. Avec le CES 2020, Elgato dévoile son nouveau bébé le 4K60 S+. Son originalité ? Il s’agit d’un système de capture vidéo autonome.

Hé oui, contrairement à la majorité des autres systèmes de capture sous forme de carte ou de boîtier, vous pourrez capturer vos sources HDMI (consoles et autres) via ce boîtier sans avoir besoin d’un PC. Si des concurrents ont sorti des boîtiers similaires, aucun ne permet le 4K HDR. Vos vidéos seront stockés sur une carte SD que vous pourrez insérer via le port intégré. Branchez votre console sur le port HDMI In et branchez un autre câble HDMI vers votre écran en pass-through sans latence et appuyez sur le bouton d’enregistrement et c’est parti. Un port audio permet même de connecter une autre source sonore comme un microphone pour votre voix.

Elgato a opté pour le seul codec capable d’enregistrer du 4K HDR 10 bit à savoir le HEVC (alias H265) avec un processeur dédié intégré au boîtier pour gérer la compression temps réel à ce format. Elgato annonce ainsi que sur une carte SD de 256Go, vous pourrez capturer jusqu’à 7 heures de vidéo 4K HDR. Autant dire que c’est largement suffisant pour la majorité des gamers et même des professionnels comme moi. Le boîtier devrait encoder en H264 pour les sources non HDR.

Ce boîtier peut aussi fonctionner conjointement avec un PC. Il fonctionnera alors comme tout système de capture habituel. Il soulagera le CPU lors des livestreams sur Twitch ou Youtube par exemple puisqu’il comprend un processeur dédié pour l’encodage vidéo. Vos vidéos pourront également être enregistrés sur le disque dur de votre PC. Pour le moment, le Mac n’est pas géré par ce boîtier. Il faudra voir si Elgato mettra à jour leurs logiciels et firmwares. Sur PC, le boîtier sera reconnu par la majorité des logiciels de livestream comme OBS Studio, Streamlabs OBS, etc..

Annoncé pour 399€, le 4K60 S+ est plutôt destiné aux professionnels comme nous à Playscope et aux fanatiques, gamers, Youtubers, Twitchers voulant investir pour l’avenir où, tôt ou tard, on diffusera tous en 4K (HDR ou non). On va tâcher de vous tester ce joujou même si à Playscope on utilise déjà des systèmes de capture concurrents d’Avermedia et d’Atomos.

L’Elgato 4K60 S+ est prévu pour fin janvier 2020 selon Amazon. Elgato n’a pas communiqué de date précise de son côté.