Découvrez l’intégralité de la démo de Final Fantasy VII Remake en vidéo 4K UHD

La démo de Final Fantasy VII Remake est disponible pour tous les possesseurs de PS4 et PS4 Pro. Et autant vous le dire de suite, le jeu semble des plus prometteurs avec un gameplay inédit plaisant – même si les puristes pourraient rager sans doute.

La démo permet de découvrir la première bataille du jeu. Les fans de la version originelle ne seront pas dépaysés. On retrouve les différentes scènes évidemment avec une réalisation nettement plus moderne fort réussie d’ailleurs.

Le système de combat a été repensé. Ainsi, Final Fantasy VII Remake s’apparente en grande partie à un hack’n slash. On déplace les personnages et on lance les attaques comme dans un God of War. Toutefois, à tout moment, on peut activer le menu pour utiliser des objets, lancer des sorts ou utiliser des capacités. On peut également basculer d’un personnage à l’autre à volonté. J’ai été agréablement surpris par le principe qui, il faut bien l’avouer, nécessite un peu d’habitude et de bons timings lors de certains combats.

Toutefois, si vous voulez un gameplay plus simple, Square Enix a intégré un mode classique où les attaques sont automatiques. Le joueur n’a alors qu’à se concentrer sur le choix des sorts, capacités et objets. C’est un peu plus réducteur que la version d’origine mais c’est assez plaisant pour qui n’est pas un adepte de RPG.

Je vous propose ci-dessous d’apprécier l’intégralité de la démo capturée en 4K UHD sur la PS4 Pro. En bonus, je vous propose une énorme galerie d’images tirées également de la démo.

Final Fantasy VII Remake sortira sur PS4 le 10 avril 2020.