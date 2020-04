PlayStation Plus – Les jeux gratuits d’avril 2020

Les abonnés PlayStation Plus vont avoir droit à deux grosses productions pour ce mois d’avril en plein confinement. C’est plutôt une bonne nouvelle.

Ainsi, dès le mardi 7 avril jusqu’à lundi 4 mai, si vous êtes abonnés PlayStation Plus, vous allez pouvoir télécharger gratuitement des jeux qu’on ne présente plus à savoir Uncharted 4 A Thief’s End, le quatrième et dernier volet de la saga avec Nathan Drake et Dirt Rally 2.0, un excellent simulation de course tout terrain de Codemasters.

Pour rappel, il ne vous reste donc plus que quelques jours pour récupérer les jeux de mars à savoir le remaster de Shadow of the Colossus et le jeu de plateforme Sonic Forces.