Yakuza Like a Dragon confirmé sur Xbox Series X

L’équipe de Ryū ga Gotoku Studio a de la suite dans les idées et un sens du recyclage. La saga Yakuza va continuer avec un nouveau protagoniste dans Yakuza Like a Dragon désormais confirmé sur les consoles Xbox et PC en plus de la PS4.

Dévoilé lors de l’Inside Xbox, la nouvelle bande-annonce de Yakuza Like a Dragon permet de découvrir le nouveau contexte et le nouveau héros de cet opus. Le joueur que vous êtes incarnera un certain Ichiban Kasuga, une petite frappe de bas étage et yakuza de seconde zone. Après 18 ans de prison pour un crime qu’il a avoué pour sauver son patriarche mais qu’il n’a pas commis, il ressort libre mais découvre sur son clan n’est plus et que les anciens membres sont traqués et chassés dans les rues. Apprenant que son ancien patriarche est derrière tout cela, il se décide à découvrir la vérité sur le traître de patriarche.

En ce qui concerne le gameplay, cet opus ne devrait pas différer de ce qui a fait le succès de la saga. Castagne de rue, exploration des quartiers chauds et glauques et un zeste de RPG inédit sont à l’ordre du jour. A vous de découvrir l’intrigue au fur et à mesure de votre progression tout au long de l’aventure et profiter de la cinquantaine de missions secondaires et d’une collection de mini-jeux pour vous occuper.

Sur les machines Xbox, Yakuza Like a Dragon supportera la fonction Smart Delivery. Vous pourrez donc acheter le jeu sur Xbox One et obtenir la mise à jour XSX si vous passez à la nouvelle console. De même, vous aurez droit au cross-save pour pouvoir continuer votre aventure sur la nouvelle machine sans devoir tout recommencer.

Yakuza Like a Dragon est prévu sur PS4, Xbox One, XSX et PC. Soyez sûr que la version PS5 est prévue, les éditeurs étant tous en attente de l’annonce de la console de Sony pour tout confirmer.