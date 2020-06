Sony reporte son show PlayStation 5 prévu ce jeudi

Alors que tous les fans trépignaient déjà d’impatience de pouvoir enfin découvrir les premières images de la PlayStation 5 officiellement de la part de Sony ce jeudi, il n’en sera rien. Il va falloir continuer à patienter.

Sony vient d’indiquer que son stream prévu ce jeudi à 22h heure française n’aura pas lieu. Après un périple un peu compliqué pour Sony comme pour nombre de compagnies à travers le monde, c’est un nouvel évènement qui impacte les plans de communication.

Comme vous le savez certainement, les manifestations suite du dèces d’un afro-américain, George Floyd, tué par la police dans le Minnesota a entraîné une énorme vague de manifestations et désormais d’émeutes à travers les Etats-Unis. Les compagnies se retrouvent dans un contexte guère propice à des annonces. Sony a donc décidé de reporter son show PlayStation 5 tant attendu par tous les fans à une date ultérieure via un simple tweet :

» Nous avons décidé de reporter l’évènement PlayStation 5 prévu pour le 4 juin. Bien que nous comprenions l’excitation des joueurs du monde entier de voir les jeux PS5, nous ne pensons pas que ce soit en ce moment le temps de la célébration et pour l’instant nous voulons prendre du recul et permettre à des voix plus importantes d’être entendues. »

Ce report fait suite à une série de tweets de Sony la maison-mère avec le hashtag #blacklivesmatter dénonçant le racisme et la violence contre les afro-américains.. D’autres décisions similaires ont été annoncé comme celle d’EA de reporter sa présentation du futur Madden NFL 21. Nombre de compagnies dans notre industrie ont marqué leur soutien au mouvement comme Microsoft, Riot Games et bien d’autres. Certains comme Naughty Dog ont même décidé de doubler les donations faites par les membres de l’équipe à diverses organisations de défense des afro-américains, contre le racisme ou de droits civils.

Les gamers sont également présents et diverses communautés de gamers sur différents jeux soutiennent le mouvement avec divers messages ou personnalisations dans leurs jeux favoris.

Si certains râlent déjà, en ces temps agités, je pense que la majorité d’entre vous comprennent la situation. Faire preuve de calme et de patience ne fera pas de mal. Je suis autant fan que vous de jeux vidéo et de cette industrie et il me tardait de voir ce que la PS5 allait pouvoir nous offrir. Vu la longue attente qu’on a déjà subi suite au coronavirus, nous ne sommes plus à quelques jours ou semaines près n’est-ce pas. Le plaisir n’en sera que plus intense si la PS5 tient ses promesses non?

Sony va sans doute attendre que le calme revienne aux USA avant d’évoquer une nouvelle date. On vous tiendra au courant.