Oddworld Soulstorm confirmé sur PS5, PS4 et PC

Cela fait plus de 4 ans qu’Oddworld Inhabitants travaille sur ce nouvel épisode de la saga d’Oddworld et de son héros Abe qu’on avait découvert à l’époque sur PSone il y a quelques 23 ans. Plus de deux décennies plus tard, l’équipe va nous replonger dans cet univers unique.

Oddworld Soulstorm reprend là où l’histoire s’était arrêtée dans le volet New’ ‘N’ Tasty. Après avoir subi une transformation non désirée il devient le héros improbable pour tous ses congénères. A l’instar de notre monde réel, Abe va rapidement comprendre que le seul moyen de vaincre et d’être uni. A vous et donc à Abe de rassembler les Mudokons afin de combattre les Glukkons avec nombre de possibilités pour avancer dans l’histoire. Vous pourrez ainsi opter pour l’infiltration et la résolution de nombres de puzzles ou alors jouer les charognards et tenter de récupérer un maximum d’objets afin de créer un arsenel et armer vos compatriotes.

Comme ce qu’avait apporté le tout premier Oddworld L’Odyssée d’Abe en 1997, l’équipe a bien l’intention de redéfinir le concept même des jeux de plateforme un brin cérébral mais toujours dans un contexte fun avec un humour un brin noir.

Oddworld Inhabitants va évidemment puiser sur la puissance et les caractéristiques de la PS5 pour proposer un titre abouti et visuellement magnifique. Il vous suffit de jeter un coup d’oeil sur la bande-annonce et la galerie ci-dessous pour l’admettre. Son 3D, puissance graphique et DualSense, tout sera mis à contribution pour faire de ce nouvel opus une magnifique aventure. Et franchement, à en juger par la vidéo ci-dessous, cela donne bien envie. Le titre étant également prévu sur PS4 avec forcément des aspects un cran en dessous. Il faudra voir à la sortie si la différence sera si importante.

Oddworld Soulstorm est prévu sur PS5 et PS4 en exclusivité console temporaire. Le titre sera également disponible sur PC et donc sans doute plus tard sur les XSX et Xbox One et peut-être Switch qui sait. Pour le moment aucune date de sortie n’est confirmée.