Activision dévoile un Crash Bandicoot inédit

Il fallait s’y attendre. Compte tenu du succès des remakes des Crash Bandicoot – et des Spyro aussi – Activision a donné le feu vert à une des équipes de développer un titre inédit. Voici donc venir Crash Bandicoot 4 It’s About Time.

Il aura donc fallu un sacré paquet d’années pour voir débarquer un titre inédit mettant en scène les protagonistes de la saga Crash Bandicoot créé par Naughty Dog et désormais propriété d’Activision. Le dernier titre original date de 2008 avec Crash Génération Mutant sorti sur Xbox 360, PS2 et Wii. Depuis, mis à part les remakes de la première trilogie et du jeu de course, plus rien.

Avec Crash Bandicoot 4 It’s About Time, on va donc pouvoir découvrir de nouveaux niveaux, pouvoirs pour ce qui s’annonce comme un fort sympathique jeu de plate-forme dans l’esprit des premiers volets.

En cours de développement chez Toys for Bob – l’équipe s’était déjà occupée des remakes de la trilogie Spyro – ce quatrième volet devrait donc faire plaisir aux fans de plateformes en manque de nouveautés. Comme son nom le laisse supposer, cet épisode fait suite à Crash Bandicoot 3 Warped. Neo Cortex, Dr N.Tropy et Uka Uka s’étaient échoué sur une planète. Après avoir réussi à s’en échapper en créant un trou dans l’espace-temps, Crash et Coco vont devoir les arrêter une fois de plus.

Pour cet épisode, l’équipe de Toys for Bob ont voulu conserver ce qui a fait le succès et le charme de la trilogie tout en y incorporant de la nouveauté et de la modernité. Ainsi, on bénéficiera d’une réalisation évidemment à jour avec un jeu tournant jusqu’au 4K sur les machines plus puissantes. Côté gameplay on aura aussi droit à de la nouveauté avec de nouveaux masques donnant de nouvelles capacités aux héros. Outre Crash et Coco, on pourra également incarner d’autres personnages comme Neo Cortex et affronter des boss impressionnants.

Jetez un coup d’oeil sur la version 4K de la vidéo ci-dessous en VO et en 1080P en VF pour vous faire une idée avec que l’énorme galerie d’images.

Crash Bandicoot 4 It’s About Time est prévu sur XSX, PS4 et Xbox One pour le 2 octobre 2020. Il est logiquement prévu également sur PS5 même si cela n’est pas officiellement indiqué sur la bande-annonce.