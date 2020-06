Othercide sortira le 28 juillet prochain

Les frenchies de Lightbulb Crew et Focus Home Interactive ont enfin une date de sortie pour leur RPG tactique nommé Othercide qu’on peut reconnaître à des kilomètres en raison de sa direction artistique originale et travaillée.

Il ne vous reste plus très longtemps à attendre puisque Othercide sera disponible le 28 juillet prochain sur PS4, Xbox One et PC. Une version Switch sortira un peu plus tard cet été.

Pour rappel ce titre va vous faire incarner le dernier espoir de l’humanité – une fois encore. En incarnant les Soeurs, vous allez combattre nombre d’adversaires en profitant de leurs capacités. Il faudra parfois sacrifier des soeurs pour que les autres puissent continuer le combat et gagner en puissance. RPG Tactique, il faudra planifier soigneusement vos attaques et profiter des enchaînements possibles pour battre acolytes et boss.

Jetez un coup d’oeil sur la dernière vidéo pour admirer le style graphique vraiment unique et plaisant ainsi qu’un gameplay qui devrait plaire aux fans de tactique.

