PlayStation Now – Les nouveaux jeux de septembre 2020

Sony continue à étoffer et mettre à jour son énorme logithèque pour les abonnés PlayStation Now. Pour ce mois de septembre, Sony va ajouter 4 nouveaux titres et pas des moindres.

Ainsi, dès à présent, les abonnés PlayStation Now vont pouvoir se lancer sur :

Resident Evil 7

Final Fantasy XV

WWE 2K19

Observation

Par contre, deux jeux quittent le service. Il s’agit de Shadow of the Tomb Raider et de Control.

Pour rappel, PlayStation Now est un service par abonnement qui permet de jouer à plus de 700 jeux PS2, PS3 et PS4 en streaming ou via téléchargement pour la majorité des titres PS4. Pour un abonnement de 10€ par mois environ, 60€ par an, vous avez donc une gigantesque logithèque pour vous éclater. Celle-ci est mensuellement mise à jour.