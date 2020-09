Le troisième stream War Table de Marvel’s Avengers en dit plus sur les activités

Marvel’s Avengers débarque dans deux petits jours sur nos écrans. Les fans sont certainement plus qu’impatients de se lancer dans cette aventure en compagnie des super-héros de Marvel. Histoire de donner l’eau à la bouche, Crystal Dynamics et Square Enix a donné de nouvelles informations dans son troisième stream War Table.

Tout d’abord, l’équipe est fière d’annoncer que plus de 6 millions de joueurs ont testé la bêta. Pour en avoir fait partie, ce titre semble prometteur même si j’ai quelques réserves. J’espère que la version finale effacera mes inquiétudes.

Le stream se focalise sur le contenu disponible au lancement. Evidemment, la majorité d’entre nous allons dérouler la campagne solo pour découvrir l’histoire de ce titre dont Miss Marvel est le personnage central. On devrait ainsi pouvoir enfin avoir des réponses concernant les évènements du A-Day.

Mais si vous avez envie de faire du level up de vos héros favoris, vous pourrez vous lancer dans l’Initiative Avengers et jouer à nombre de missions solo ou multi histoire de monter en niveau. Vous pourrez ainsi vous lancer dans les secteurs de super-vilains qui sont des missions spéciales proposant des boss puissants avec à la clé des coffres avec ressources, équipements et autres secrets.

Vous pourrez également vous lancer dans le laboratoire secret en coop. Il s’agit d’une mission accessible qu’aux joueurs haut niveau disponible une fois par semaine et doit être terminé pendant une période de jeu défini. A la clé, un boss surpuissance dont le niveau s’adaptera à celui de l’équipe qui l’affronte.

Autre activité possible hors campagne, les méga-ruches vont vous donner du fil à retordre. Comme son nom le laisse supposer vous allez devoir affronter des hordes d’ennemis et progresser dans la ruche. Plus vous avancerez et plus les ennemis seront coriaces. Vous partirez avec votre galerie de super-héros, à chaque fois qu’un meurt vous continuez avec le suivant de votre liste. Une fois tous mort, la partie est terminée et vous devrez recommencer. C’est une sorte de mode survie par vagues.

Les abris du Shield sont d’autres moyens de glâner des récompenses. Nick Fury en a disséminé un peu partout. Il faudra les trouver lors de vos missions. Ceux-ci offriront évidemment des récompenses.

Puisque le jeu a au moins deux factions, celles-ci offriront aussi des défis quotidiens que vous pourrez remplir pour diverses récompenses. Pour ceux qui aiment faire du shopping, plusieurs marchants sont dans le jeu à découvrir histoire d’y claquer vos thunes difficilement gagnés.

Bref, Marvel’s Avengers proposera une structure de jeu similaire à un Destiny à savoir des activités quotidiennes ou hebdomadaires à découvrir sur la War Table. Toutes ces missions et activités vont forcément évoluer avec l’arrivée de nouveaux héros après la sortie du jeu.

Crystal Dynamics avait déjà annoncé Hawkeye comme l’un de ceux qui vont débarquer après la sortie. Ce nouveau en annonce un autre à savoir Kate Bishop. Elle sera en fait la première à débarquer après la sortie. Gymnaste et formé par Clint Barton aka Hawkeye, Kate Bishop est également Hawkeye puisqu’elle reprend la suite après Clint. Elle possède toutefois ses propres capacités et compétences. A noter que Hawkeye avec Cliny Barton arrivera en novembre prochain. Et à chaque nouveau personnage, on aura de nouvelles histoires et de nouveaux contenus à écumer.

En fait, ce stream devait évoquer l’arrivée de Black Panther à priori mais compte tenu du décès de Chadwick Boseman, l’acteur ayant incarné le super-héros au cinéma, et par respect, Crystal Dynamics a reporté l’annonce à plus tard, d’autres streams étant prévus dans les semaines à venir.

Marvel’s Avengers est prévu pour le 4 septembre 2020 sur PS4, Xbox One, PC et Stadia. Des mises à jour gratuits vers PS5 et XSX à la sortie de ces nouvelles consoles.