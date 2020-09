Tom Clancy’s Rainbow Six Siege confirmé sur les consoles next gen

Avec l’arrivée des nouvelles consoles, il va y avoir un max d’annonces sur les mises à jour vers les PS5, XSS et XSX. Ubisoft ne déroge pas à la règle et applique le même principale pour la majorité de ses titres à savoir mise à jour gratuite.

Ainsi, lors de son Ubisoft Forward, l’éditeur français annonce que Tom Clancy’s Rainbow Six Siege sera bel et bien mis à jour pour la PS5, XSS et XSX. Le jeu devrait ainsi tourner jusqu’en 4K à 120 images/seconde. Autant dire que si vous avez le téléviseur capable d’afficher cela (en gros il vous faut chercher des TV possédant au moins un port HDMI 2.1 et des capacités 120 images/seconde), jamais un FPS ne vous aura paru aussi fluide sur consoles. Cela apportera un confort non négligeable voire un certain avantage lors des parties à l’instar de ce que les PCistes ont avec leurs écrans 144Hz et supérieur et des framerates du même acabit.

Par ailleurs, Ubisoft confirme que le jeu sera cross-play cross-gen donc les joueurs sur les consoles de l’ancienne génération pourront affronter ceux sur les nouvelles. Il faudra tout de même voir si cela n’est pas déséquilibré en raison des performances de chaque machine 😉

Lors du passage à la next gen, votre progression sera conservée donc aucune crainte de perdre toutes vos données.

Tom Clancy’s Rainbow Six Siege est disponible sur PS4, Xbox One et PC et le sera prochainement sur PS5, XSS et XSX via une simple mise à jour.