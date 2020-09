La prochain extension de Nioh 2 arrive mi-octobre

L’action/RPG de la Team Ninja, Nioh 2, va vous donner une nouvelle raison de reprendre vos armes. La seconde extension nommée Darkness in the Capital arrive dans 3 semaines.

Dès le 15 octobre moyennant finance à moins que vous ayez le season pass, les joueurs vont pouvoir se lancer dans cette nouvelle extension. Comme son nom le laisse supposer, l’action va se dérouler dans la capitale du royaume. Vous serez transporté dans une ancienne version de Kyoto et devrait affronter nombre de hordes de yokai et en apprendre plus sur la relation entre ce passé lointain et votre présent.

Vous aurez droit à de nouvelles histoires, de nouveaux boss bien coriaces, un nouveau yokai, de nouveaux esprits, de nouvelles capacités, etc, etc. Et bien entendu, on aura droit à une nouvelle armure et une nouvelle arme que les fans vont tout faire pour récupérer.

Nioh 2 est disponible sur PS4.