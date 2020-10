Sony montre enfin l’interface de la PlayStation 5 en vidéo

À moins d’un mois pour une majeure partie du monde et un peu plus pour nous, Sony s’est enfin décidé à révéler l’interface utilisateur de sa PlayStation 5.

Après le démontage intégral de la bête par un membre de la société, chose assez rare pour être soulignée, c’est donc l’OS de la machine qui a été dévoilé aujourd’hui. Vous trouverez d’ailleurs la fameuse vidéo, en 4K, en fin de news. Dans les faits, voici ce que nous a appris cette vidéo sur cette interface, en dehors bien entendu de son aspect visuel.

Avec son design remanié mais qui demeure dans la continuité de ce que Sony proposait jusqu’alors sur PlayStation 4, cette interface propose une lecture et une clarté améliorée, mais pas seulement. Un simple appui sur le bouton PS de la nouvelle manette DualSense permettra d’accéder instantanément au nouveau centre de contrôle et donc aux options les plus utiles, sans quitter le jeu en cours. À ce titre, les fameuses cartes s’affichant sur ce nouveau menu listeront pêle-mêle des éléments que vous auriez pu manquer en jeu, des tips pour les abonnés PS+, vidéos à l’appui ou encore la possibilité d’accéder directement et instantanément à des activités qui peuvent être des niveaux particuliers et autres défis.

Je pense que le concept des activités est sans doute l’un des points les plus intéressants. Sous réserve de l’intégration du concept par les jeux à l’avenir, ces activités seraient d’excellentes aides/carottes pour faire revenir les joueurs sur leurs jeux. En effet, je suis sûr que cela vous est déjà arrivé de ne pas retourner dans un jeu car ne sachant plus trop ce que vous pouvez faire. Avec les activités, vous auriez de visu une liste de choses que vous pourriez faire avant même de lancer un jeu. Outre les trophées à obtenir, on peut ainsi imaginer que les jeux peuvent vous signaler que vous n’avez pas essayé ou terminé telle ou telle mission, que vous avez raté un évènement, un loot, etc. La question est maintenant de savoir comment les développeurs vont implémenter tout ça dans leurs jeux. Il m’est d’avis qu’on verra quelques innovations dans son usage.

Il sera par ailleurs possible de regarder la partie en cours d’un ami tout en jouant à son propre jeu, via un système d’incrustation vidéo. Cette miniature pourra être déplacée à l’envie sur votre écran afin de gêner le moins possible votre visibilité. Si le « picture in picture » ne date pas d’hier, l’option aura le mérite d’exister, tant est que votre connexion puisse supporter le flux, et votre attention également ;-). A noter que ce mode d’affichage existe aussi sur certains jeux sur Stadia. Ce dernier est allé plus loin puisqu’il est capable de proposer plusieurs écrans de plusieurs joueurs simultanément, chose plus facile à faire lorsque toutes les sources sont sur des serveurs. Dans le cas de la PS5, Sony semble le limiter à un seul autre joueur autre que vous-même.

Vous pourrez aussi opter pour le split view plaçant ainsi une plaquette avec l’écran d’un autre joueur à côté du vôtre. Cela peut paraître un peu saugrenu mais une telle fonction prend tout son sens dans le jeu en coopération en ligne. Autre intérêt, vous pourriez demander à votre pote de vous montrer comment il a passé et comment faire pour résoudre une énigme dans un jeu en le regardant faire et le faire simultanément de votre côté.

Si Microsoft a instauré le principe des Quick Resume qui permet de sauver l’état dans laquelle on a laissé un jeu et y revenir plus tard, la PS5 semble ne pas avoir cette fonctionnalité. En tous les cas, pas tel que décrit par Microsoft pour ses XSS et XSX. Tout juste voit-on qu’en mode repos, la PS5 suspend les jeux. Mais que se passe-t-il si on éteint vraiment la console? Peut-on reprendre les jeux dans l’état où on les a laissé. Il va falloir voir cela avec la console finale.

Parmi les autres informations qu’on a pu glâner ça et là, on sait qu’y compris l’interface pourra être en HDR. Puisque la PS5 se destine aux téléviseurs 4K dans leur très grande majorité intégrant le HDR, cela n’est pas très étonnant. Les fans de vidéos et de captures d’écran bénéficieront d’une nouvelle interface mais on pourra toujours régler le bouton CREATE pour prendre une capture d’image ou lancer l’enregistrement d’une vidéo d’une simple pression. A noter que les captures d’écran et les vidéos pourront aller jusqu’à la résolution 4K. Côté PlayStation Store, cette fois-ci la boutique en ligne est intégrée au système et non sous la forme d’une application. Cela devrait permettre un accès et une navigation bien plus fluide et certainement une meilleure intégration aux pages des jeux. Pour ce qui est des versions disque des jeux, la PS5 va permettre d’y jouer sans appliquer la moindre sauvegarde. Ce n’est pas quelque chose qui intéresse tout le monde mais les fanatiques du jeu originel authentique apprécieront le geste.

Dans l’ensemble cette nouvelle interface semble avoir voulu faire la part belle à l’intégration du système dans les jeux. Permettre aux joueurs de gérer divers aspects sans jamais vraiment quitter un jeu semble être le crédo de Sony. Les différentes possibilités et fonctionnalités entraperçues dans la vidéo dépendront pour un certain nombre de la volonté des développeurs à les tester, à imaginer de nouvelles idées, de nouveaux concepts et aussi aux joueurs de se les accaparer. Mais comme pour toute nouvelle machine et tout nouveau système il faudra voir à l’usage et suivre son évolution au fil des mises à jour. On vous montrera tout cela et bien plus lorsque nous aurons la console sous la main dans quelques semaines.