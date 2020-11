DJI annonce son nouveau drone, le DJI Mini 2

Si DJI est désormais connu pour divers produits majoritairement dédiés aux tournages, le constructeur s’est d’abord fait un nom grâce à ses drones de qualité. Son dernier bébé est lancé dès aujourd’hui et pourrait toucher un large public.

Décidemment DJI a décidé de se débarrasser de la nomenclature de certains de ses produits. Après s’être débarrassé du nom Ronin sur ses gimbals ou Osmo pour son DJI Pocket 2, c’est donc au tour du nom Mavic de disparaître. En effet, ce DJI Mini 2 est en fait le successeur du DJI Mavic Mini lancé l’an dernier. Et comme vous pouvez vous y attendre, DJI a amélioré la majorité des caractéristiques rendant ce DJI Mini 2 très séduisant.

Toujours dans la catégorie des drones de moins de 250 grammes (249g pour être précis pour ce Mini 2 soit comme le précédent modèle), le DJI Mini 2 passe au cran supérieur en terme de tournage vidéo puisqu’il propose le 4K 30 images/seconde (contre du 2,7K sur le Mavic Mini). En photo, il peut prendre des photos de 12 megapixels en JPEG ou Raw ou des panoramas (sphère, 180° ou grand angle). La caméra du DJI Mini 2 comme pour tous les autres drones de la marque est installée dans un gimbal 3 axes assurant une parfaite stabilité de l’image pendant le vol.

Son design ne change pas beaucoup avec toujours sa conception pliable pour être facilement rangé y compris dans votre poche. En effet, le DJI Mini 2 est de la taille d’un smartphone (en plus épais tout de même).

Son autonomie a été légèrement augmenté puisque le constructeur annonce un temps de vol maximum de 31 minutes (contre 30 sur le Mini). La vitesse de vol maximale a également été boosté pour atteindre les 16 m/s (57,6km/h). Le DJI Mini 2 bénéficie également de la technologie OcuSync 2.0 qui permet de passer la portée du drone de 4 à 10km. C’est à mon avis un brin overkill mais bon qui peut le plus peut le moins n’est-ce pas?

Le DJI Mini 2 est fourni avec la même télécommande que le Mavic Air 2 et a été pensé pour facilier son pilotage. Il est vrai qu’on devient pas un as des drones en 5 minutes alors si l’appareil peut aider, c’est toujours bon à prendre surtout pour avoir des résultats soignés de manière immédiate. Ainsi, DJI intègre les QuickShots qui sont tout simplement des mouvements et des modes captures d’image. Par exemple, le mode cercle fera voler le drone tout autour d’un sujet choisi à une distance et une altitude constantes. Et pour ceux qui auraient peur de perdre leur drone, un système d’atterrisage automatique est prévu. De même, une fonction permet de rappeler le drone à son point de départ. Vous pourrez également choisir une altitude maximale à ne pas dépasser.

DJI n’en oublie pas les applications aidant à la création et au partage de vos vidéos et images. Il suffira de télécharger l’application mobile DJI Fly pour facilement partager vos contenus sur les réseaux sociaux. Vous pourrez désormais connecter votre smartphone directement sur le drone afin de récupérer les vidéos et les images à la vitesse de 20Mo/s une fois à terre. Cela évite de passer par la télécommande. L’app DJI Fly propose nombre de possibilités pour éditer vos photos et vos vidéos.

Le DJI Mini 2 est disponible dès à présent pour 459€ avec la télécommande et divers accessoires. Un bundle Fly More ajoute d’autres accessoires comme une station de charge ou encore une sacoche de transport.