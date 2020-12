La démo de Little Nightmares II disponible sur Steam et GOG

Les suédois de Tarsier Studios travaillent d’arrache-pied pour terminer le second volet de Little Nightmares. Pour les impatients sur PC, vous allez pouvoir jeter un coup d’oeil au jeu dès à présent.

Bandai Namco et Tarsier Studios mettent ainsi à disposition des joueurs sur PC via Steam et GOG.com la démo jouable. Vous allez ainsi pouvoir découvrir les nouveaux environnements, les nouveaux puzzles et les nouveaux personnages de Little Nightmares II. En effet, cette fois-ci, vous allez incarner Mono, un jeune garçon qui sera accompagné par Six, l’héroïne du premier volet.

Le jeu est d’ores et déjà en précommande sur toutes les plateformes. A noter que cette démo devrait arriver prochainement sur consoles également.

Little Nightmares II est prévu pour le 11 février 2021 sur PS4, Xbox One, Switch et PC. Une mise à jour next gen est prévue également courant 2021.