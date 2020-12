Square Enix annonce Just Cause Mobile

La saga d’action over the top d’Avalanche Studios, Just Cause, va connaître un spin off sur mobiles. C’est ce que Square Enix a annoncé lors des TGA 2020 avec infos, images et vidéo à l’appui.

Les possesseurs d’appareils iOS et Android vont donc pouvoir se lancer dans un jeu inspiré par la saga Just Cause. Les créateurs de ce titre ont opté pour un jeu d’action/shooter free to play toujours aussi intense. Jouable en solo ou à plusieurs, vous allez pouvoir vous lancer dans des missions et tout faire exploser avec un arsenal conséquent et surtout les possibilités offertes avec un grappin, un parachute, etc.

Comme tout free to play, le but sera de faire progresser votre héros, gagner des équipements, des améliorations et un arsenal toujours plus puissant.

Square Enix liste ainsi les caractéristiques du jeu :

CAMPAGNE NARRATIVE

Découvrez une toute nouvelle histoire à l’action frénétique dans l’univers de Just Cause. En tant que membre du programme secret « Firebrand » de l’Agence, explorez de vastes lieux en monde ouvert et affrontez les forces de Darkwater en formant des alliances avec des personnages emblématiques des volets précédents de Just Cause.

Affrontez d’autres joueurs en ligne dans ce mode multijoueur Just Cause au rythme effréné ! Trois équipes de 10 joueurs s’opposent pour sécuriser des bases et marquer des points sur une immense carte tout en exploitant un arsenal explosif d’armes et de véhicules. Les joueurs peuvent aussi former des clans avec leurs coéquipiers pour décrocher de superbes récompenses.

Faites équipe avec 3 autres joueurs pour accomplir des missions épiques où vous pourrez combattre plusieurs vagues d’ennemis. Sélectionnez l’équipement idéal et détruisez des ennemis colossaux comme des chars lourds et des Mecas blindés !

Envie d’un défi supplémentaire pour tester vos compétences ? Dans le mode défi, vous devrez obtenir les meilleurs scores dans trois défis distincts comme, par exemple, semer la destruction ou effectuer le meilleur temps. Remportez des récompenses supplémentaires pour votre agent en relevant les défis Destruction, Wingsuit et Race.

Just Cause Mobile sortira courant 2021 sur iOS et Android.