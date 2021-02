La mise à jour PS5 de God of War arrive demain

On l’espérait depuis un moment et les rumeurs avaient circulé le week-end dernier. C’est désormais chose confirmé. On va bien avoir une mise à jour PS5 pour God of War.

Ainsi, à l’instar de Ghost of Tsushima, un autre titre Sony va bénéficier d’une mise à jour next gen. C’est donc le God of War sorti sur PS4/PS4 Pro en 2018 qui va en bénéficier. C’est ce qu’a annoncé le studio Sony Santa Monica via son blog.

Les possesseurs de PS5 vont pouvoir (re)découvrir cette magnifique aventure avec un jeu qui tournera jusqu’en 4K checkerboard et à 60 images/seconde. Jusqu’à présent, on avait le choix entre performance et résolution sur PS5 car le jeu se basait sur les options de la version PS4 Pro. A partir de demain, on pourra donc profiter des deux modes en un.

Pour celles et ceux qui n’auraient pas le jeu, sachez que God of War fait partie de la PlayStation Plus Collection qui donne droit à nombre de superproductions de Sony pour les abonnés PlayStation Plus. C’est vraiment rentable.

Comme d’habitude, je vous préparerai une vidéo pour vous montrer tout cela à la qualité optimale sur notre chaîne Youtube PlayscopeHD dès que possible.

Maintenant, cela serait bien si on pouvait avoir la même chose sur un Horizon Zero Dawn, Death Stranding, The Last of Us Part II ou encore Uncharted 4. Mr Sony?

God of War est disponible sur PS4.