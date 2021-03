Epic Games rachète Mediatonic, les créateurs de Fall Guys

Epic Games continue sa croissance et s’adjoint régulièrement d’autres compagnies pour évoluer. Cette fois-ci, l’éditeur américain s’attaque aux anglais de Mediatonic et les rachète tout simplement.

Ce développeur anglais ne vous dit sans doute rien de nom mais ce sont tout simplement les créateurs de Fall Guys sorti sur PS4 et PC et prochainement sur Switch. Ce battle royale loufoque qui fait penser aux bons vieux jeux télévisés genre Intervilles ou Jeux sans Frontières cartonne grâce à un gameplay simple et des parties franchement funs.

Rien d’étonnant à ce qu’Epic Games les rachète pour tout simplement ajouter ce titre dans leur escarcelle outre le désormais célébrissime Fortnite ainsi que Rocket League dont le créateur Psyonix a été racheté par Epic Games en 2019. On peut donc s’attendre sous l’impulsion d’Epic Games à ce que le jeu puisse enfin sortir sur toutes les plateformes possibles et imaginables comme les Xbox One, les XSS/XSX, les PS5, les mobiles Android et iOS – quoique pour ce dernier, la guerre entre Epic Games et Apple pourrait bien retarder la chose. On peut également sans trop s’avancer dire que nombre de technologies vont être implémentés sur Fall Guys comme elles l’ont été sur Fortnite ou Rocket League comme la gestion de comptes, le cross-play, les modes, etc…

Avec ce rachat, Devolver Digital, éditeur de Fall Guys, perd évidemment son rôle, Epic Games reprenant les rennes. Fall Guys va certainement dans les mois à venir connaître un développement sans doute plus rapide grâce au soutien d’Epic Games.

Fall Guys est disponible sur PS4 et PC. Une version Switch a été annoncé et les versions Xbox sont également prévues mais sans aucune date de sortie.