Bandai Namco tease sur le prochain volet de The Dark Pictures Anthology

Le prochain volet de la série des The Dark Pictures Anthology approche à grand pas. Bandai Namco tease avec une nouvelle vidéo avant d’en montrer bien plus la semaine prochaine.

Avec la vidéo teaser ci-dessous, Bandai Namco vous prépare à ce qui vous attend dans quelques jours à savoir en montrer bien plus de cet épisode nommé House of Ashes. Ainsi, une vidéo de gameplay de House of Ashes sera diffusée le jeudi 27 mai prochain à 18h. On tâchera de vous le proposer aussi rapidement que possible.

Pour rappel, The Dark Pictures Anthology House of Ashes continue dans le genre horreur. Cette fois-ci, l’action se déroule en Irak en 2003 dans les montagnes de Zagros. Alors en plein combat entre une unité militaire et des forces irakiennes, un tremblement de terre les fait tous tomber dans des ruines d’un temple sumérien. Cherchant à s’en échapper, ils vont petit à petit découvrir que ces lieux ont quelque chose de maléfique.

The Dark Pictures Anthology House of Ashes sera disponible sur PS5, XSX, PS4, Xbox One et PC courant 2021.