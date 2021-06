Gran Turismo 7 confirmé sur PS4 également

C’est lors d’un podcast officiel PlayStation qu’Hermen Hulst qu’on apprend au détour d’une phrase que le prochain Gran Turismo 7 sortira bel et bien également sur PS4.

A la question de la place de la PlayStation 4 dans l’avenir de PlayStation Studios, Hermen Hulst, le nouveau patron, indique ainsi que « Quand le développement d’un titre à la fois pour la PS4 et la PS5 sera possible et logique (comme ce sera le cas pour Horizon Forbidden West, le prochain God of War et GT7), nous continuerons à y travailler. Si les propriétaires de PS4 veulent jouer au jeu en question, ce sera possible. S’ils préfèrent vivre l’aventure sur PS5, le jeu sera également disponible sur cette console.«

Quand on voit comment tourne GT Sport, il n’est pas difficile d’imaginer un Gran Turismo 7 relativement similaire techniquement parlant pour qu’il puisse tourner sur les PS4. Evidemment, Polyphony Digital va probablement utiliser les capacités de la PS5 pour améliorer le visuel du jeu et le confort avec par exemple des temps de chargement réduits ou encore l’utilisation de la DualSense. Est-ce que les deux versions seront identiques en terme de contenu? Il va falloir patienter pour en savoir plus puisque GT7 a quelque peu disparu des radars depuis des mois. L’été me semble le bon moment pour Sony pour rappeler aux fans PlayStation de son arrivée.