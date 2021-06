Ghostrunner next gen confirmé pour fin septembre

Ghostrunner s’est fait un nom et a eu un joli succès sur les consoles actuels. Mais les possesseurs des consoles nouvelle génération n’avaient pas pu pleinement en profiter. L’équipe avait confirmé des versions améliorées sur next gen. On sait enfin quand on pourra les découvrir.

505 Games et les équipes de One More Level, 3D Realms et Slipgate Ironworks annoncent que les versions PS5 et XSX/XSS de Ghostrunner sortiront le 28 septembre prochain. Ces versions bénéficieront évidemment de nombreuses améliorations comme le jeu tournant en HDR, le 4K 120FPS et des temps de chargement ultra-rapides. Le ray tracing sera également activable. Sur PS5, le jeu gérera le DualSense ainsi que le son 3D.

Les versions PS5 et XSX/XSS sortiront donc en version physique et numérique le 28 septembre 2021. Pour rappel, la version Switch sortira le 25 juin prochain. Autre détail, si vous avez déjà la version PS4 ou Xbox One, vous pourrez obtenir une mise à jour next gen gratuitement.