2K et Gearbox annoncent un spin-off de Borderlands avec Tiny Tina’s Wonderlands

Dévoilé lors du Summer Games Fest et reconfirmé lors du showcase de Gearbox Entertainment hier soir, les fans de Borderlands vont pouvoir retrouver un spin-off mettant en scène un des personnages les plus déjantés, Tiny Tina.

Reprenant l’univers des Borderlands, Tiny Tina’s Wonderlands va proposer une nouvelle aventure toujours dans le genre action/shooter/looter. Dans ce spin-off, vous allez pouvoir créer et personnaliser votre héros avant de vous lancer dans l’aventure. Le but est d’arrêter le tyrannique Seigneur Dragon en vous frayant un chemin dans nombre de lieux et donjons et en affrontant nombre de créatures en tous genres. Bien plus qu’un simple shooter, la magie et les armes blanches seront aussi de la partie.

Le jeu va permettre de découvrir une campagne inédite jouable en solo ou en coop jusqu’à 4 joueurs ainsi que du contenu end-game pour celles et ceux qui voudront continuer à jouer. Bref, attendez-vous aux mêmes combats déjantés que dans les Borderlands avec un univers et un look similaire.

Tiny Tina’s Wonderlands est prévu sur PS5, XSX, PS4, Xbox One et PC pour début 2022.