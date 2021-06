House of Ashes, le troisième volet de The Dark Pictures Anthology, sortira en octobre

Supermassive Games et Bandai Namco confirment enfin la date de sortie du troisième larron de leur série The Dark Pictures Anthology. Nommé House of Ashes, ce volet sortira donc l’automne prochain.

Pour rappel, House of Ashes se déroule en Irak en 2003. Une unité militaire subit le feu des forces irakiennes. Les deux forces finissent par subir un tremblement de terre et se retrouvent plongés dans les ruines d’un temple sumérien enterré. Tout le monde se retrouve donc piégé et il va falloir tout faire pour en sortir. Seul hic – puisqu’il en faut toujours – ce temple n’a rien d’une visite touristique car un mal s’y trouve et va décimer tout le monde.

Le jeu pourra se jouer en solo ou avec un ami en mode histoire partagée à 2. Même jusqu’à 5 joueurs pourront suivre l’intrigue en mode soirée cinéma.

Pour le lancement, Bandai Namco prévoit deux éditions :

, comprend le jeu House of Ashes, la boîte de l’édition Pazuzu, une figurine exclusive de créature souterraine (9x9x10cm), un Pin’s Eclipse en métal, un tirage d’art exclusif, des autocollants et l’accès au bonus de précommande : Curator’s Cut. Le Triple Pack est un ensemble de jeux Man of Medan, Little Hope et House of Ashes. Il comprend également un steelbook de 4 disques, une carte en tissu Dark Pictures, 3 Pin’s de The Dark Pictures et l’accès au bonus de précommande : Curator’s Cut.

Ceux qui précommenderont le jeu auront droit à un bonus avec un accès dès la sortie au The Curator’s Cut avec des scènes inédites avec les différents personnages jouables.

The Dark Pictures Anthology House of Ashes sortira le 22 octobre sur PS5, XSX, PS4, Xbox One et PC.