Nouvelle vidéo et nouvelles images pour The Dark Pictures Anthology House of Ashes

Le dernier opus de la série des The Dark Pictures arrive à l’automne. Bandai Namco en montre encore un peu plus avec une nouvelle vidéo et de nouvelles images.

The Dark Pictures House of Ashes se profile à l’horizon et les fans de jeux d’aventure et d’horreur peuvent déjà préparer leur carte bleue. Dans cet opus, vous allez suivre les péripéties d’une unité militaire américaine en plein Irak. Lors d’une fusillade entre les deux camps, un tremblement de terre fait tomber les hommes dans les ruines d’un temple sumérien enseveli. Piégés, ils vont devoir tenter de sortir. Seul hic, ce temple renferme un terrible et ancien mal qui va compliquer bien des choses.

The Dark Pictures House of Ashes est prévu sur PS5, XSX/S, PS4/Pro, Xbox One/X et PC pour le 22 octobre 2021.