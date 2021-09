La bande originale de Life is Strange True Colors

Pour donner une ambiance particulière à la série des Life is Strange, Square Enix et les différents développeurs ont toujours choisi avec soin la bande originale. Ce sera encore le cas pour le prochain Life is Strange True Colors.

Square Enix dévoile ainsi les morceaux et les artistes qui vont illustrer de manière musicale cette nouvelle aventure. Les fans pourront ainsi écouter non seulement la bande originale du jeu mais également son contenu téléchargeable Life is Strange Wavelengths. Je vous laisse le soin de découvrir la liste des artistes sur les visuels ci-dessous. Et si vous voulez écouter dès à présent, vous pouvez le faire via Spotify avec ce lien.

Pour rappel, Life is Strange True Colors vous fera incarner une certaine Alex Chen qui cherche à savoir pourquoi son frère est mort mystérieusement. Elle va devoir user de ses pouvoirs psychiques pour enquêter et résoudre le mystère.

Life is Strange True Colors sortira sur PS5, XSX, PS4, Xbox One, Switch et PC pour le 10 septembre 2021.