Sony compile et remasterise les deux derniers Uncharted pour la PS5 et le PC

Des rumeurs avaient circulé sur Uncharted arrivant sur PC. Sony confirme avec une compilation des deux derniers Uncharted remasterisés sur PC mais aussi sur PS5.

Les fans, dont je fais partie, ont déjà écumé et terminé les deux derniers épisodes de la saga Uncharted à savoir Uncharted A Thief’s End et son spin-off Uncharted The Lost Legacy. Mais pour les joueurs PC et sans doute certains joueurs PS5, cette compilation de remasters sera sans doute l’occasion de plonger dans cette univers créé par Naughty Dog.

Il n’y aura rien de bien nouveau à priori sauf évidemment des améliorations techniques. Rien qu’à regarder la vidéo ci-dessous on sait que les versions PS5 et PC tourneront jusqu’en 4K à 60FPS. Cela changera sans doute le gameplay. Mais mis à part vous proposer une vidéo découverte de ces versions, je ne me vois pas me retaper les deux aventures intégralement une fois encore.

Uncharted Legacy of Thieves Collection sortira sur PS5 et PC début 2022. Sony ne dit pas si les possesseurs de ces deux jeux sur PS4 auront droit à une mise à jour gratuite vers la version PS5. J’ai comme un gros doute 😉